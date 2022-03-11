Появились первые кадры визита Нурсултана Назарбаева в Турцию
9 марта Нурсултан Назарбаев отправился в Турцию для участия в Дипломатическом форуме. Сегодня пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter опубликовал первые кадры с мероприятия.
На дипломатический форум в Анталии Елбасы пригласил президент Турции Реджеп Эрдоган.
На опубликованном видео Нурсултан Назарбаев как раз общается с турецким лидером.
Как ранее уточнял Укибай, дипломатический форум Анталии это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960327-poyavilis-pervye-kadry-vizita-nursultana-nazarbaeva-v-turtsiyu/