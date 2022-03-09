Назарбаев прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме (фото)
Нурсултан Назарбаев примет участие в Дипломатическом форуме в Турции, сообщил в своем официальном Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
"По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме", - написал пресс-секретарь Назарбаева.
Дипломатический форум Анталии - это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, пояснил Укибай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959951-nazarbaev-pribyl-v-turtsiyu-dlya-uchastiya-v-diplomaticheskom-forume-foto/