"Не пойдем облака выжимать": В Минэкологии рассказали, как решат проблему дефицита воды

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Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов на брифинге в СЦК рассказал о важности сохранения водно-ресурсного потенциала Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Кожаниязов заявил, что Казахстан очень зависит от трансграничных стоков.

"У нас первой задачей стоит в концепции (управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2021-2025 годы - прим. ред.) – сохранить, принять меры, чтобы сохранить.

Мы, конечно, не пойдем облака выжимать, чтобы стало больше воды. С другой стороны, (нужно - прим. ред.) сделать так, чтобы не такими темпами было потепление климата, чтобы ледники не так быстро таяли. Для этого нам тоже надо меры принимать", - сказал вице-министр.

Указал он и на необходимость "максимально принимать меры, чтобы защищать интересы Казахстана во взаимоотношениях с соседями, от которых мы зависим".

Кожаниязов при этом признал, что одно министерство не может решить проблему, например, маловодья, и заявил, что эти вопросы теперь курирует лично премьер-министр страны - такое поручение ему дал Касым-Жомарт Токаев.

"Мы сказали: давайте создадим водный совет под руководством премьер-министра. Вот 9 марта его создали.

И, поверьте мне на слово, вопросами, связанными с водой, президент занимается лично, поручил премьер-министру, сказал: "Вот, лично Вы будете заниматься".

Вот этот момент тоже, скажем, мы обеспечим сохранение водных ресурсов. Водные ресурсы сохранить – нам опять надо водосбережение. Нам надо научиться использовать эффективно воду.

Для этого есть разные моменты, в том числе цифровизация, водосбережение, соблюдение технологии полива. Это все есть. Плюс у нас большая проблема недееспособности системы управления водными ресурсами.

Комитет по водным ресурсам после многих реорганизаций, всяких коррупционных скандалов…мы сегодня занимаемся только тем, что "тушим пожары": вспышка слева, вспышка справа. То есть заняты текущими оперативными задачами", - отметил спикер.

В этой связи он предложил усилить работу Комитета по водным ресурсам.

Напомним, что ранее сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета. В ходе заседания участники обсудили вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960291-ne-poydem-oblaka-vyzhimat-v-minekologii-rasskazali-kak-reshat-problemu-defitsita-vody/