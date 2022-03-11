Принудительно отключать "серых" майнеров поручил Смаилов

Оборудование на майнинговой ферме. Иллюстративное фото: Manuel Medir/Getty Images

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета, в ходе которого рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

В целях совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане создан Водный совет под председательством премьер-министра Казахстана.

Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением.

"В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле", — отметил Смаилов.

Также Министерству энергетики РК поручено не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении серого майнинга.

"Необходимо в принудительном порядке отключать серых майнеров", — заключил премьер-министр РК.

Напомним, что в феврале предлагалось повысить налог на майнинг в Казахстане в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960274-primenyat-zhestkie-mery-v-otnoshenii-seryh-maynerov-poruchil-smailov/