Квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан сократило Минтруда

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Минтруда сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан до 23 560 единиц, сообщается на официальном сайте министерства.

Квота была сокращена на 16 процентов во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе, отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что исполнение данного поручения касается всех категорий специалистов, за исключением узких и профильных, по которым в стране наблюдается дефицит.

Соответствующий приказ был принят 4 февраля текущего года. В соответствии с изменениями, для местных исполнительных органов квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2022 год была сокращена c 28 352 до 23 560 единиц.

Квота распределена на 4 категории следующим образом:

1 243 - по первой категории (руководители и их заместители);

6 499 - по второй категории (руководители структурных подразделений);

11 110 - по третьей (специалисты);

2 396 - по четвертой (квалифицированные рабочие).

По состоянию на 1 февраля 2022 года, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина.

Напомним, что ранее глава государства в разговоре с бизнесменами поднял вопрос о квоте на иностранных работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955530-kvotu-na-privlechenie-inostrannoy-rabochey-sily-v-kazahstan-sokratilo-mintruda/