Глава Минтруда озвучил размер своей зарплаты и высказался о размере пособий в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава министерства труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов в кулуарах мажилиса рассказал, сколько он зарабатывает и прокомментировал вопрос о том, мог бы он прожить на казахстанское пособие по инвалидности в 35 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что люди с ограниченными возможностями несколько раз митинговали возле здания министерства труда. Они просили, чтобы к ним вышел глава ведомства.

"У них пособие 35-65 тысяч тенге. Почему вы к ним не выходите, поднимут ли им пособия? Могли бы вы прожить на 35 тысяч тенге и какова ваша зарплата?" – спросили журналисты.

"У меня зарплата миллион тенге, как и мои коллеги в прошлом году озвучивали. На руки миллион получаю", – сообщил Серик Шапкенов.

По его словам, нельзя ставить вопрос о том, можно ли прожить на пособие в 35 тысяч тенге. Глава ведомства отметил, что пособия – это прежде всего помощь от государства, а не выплаты для полного содержания.

"Здесь нельзя так говорить, на 35 тысяч прожить можно ли. Что такое пособие? Пособие от слова подсобить, помочь. И нельзя говорить, что пособия должны быть на уровне зарплаты.

Человек работает, трудится, и зарплату получает и пособие одинаково? Такого не бывает. Ни в одной развитой стране не предусмотрено такое. Эти вещи надо определять. Государство помогает, это помощь. Пенсии и пособия у нас будут индексироваться", – подчеркнул министр.

Что касается митингующих, то, по словам Шапкенова, они приходили в прошлом году.

"Они приходят. Но вот, например, сегодня я в мажилисе, где-то я на совещании. У меня есть определенный график, у меня есть определенное время, когда я принимаю (граждан – прим.ред.) по записи.

Когда приходят, мы сразу реагируем. Если возможно решение на том уровне, решается там. Если это требует системных вопросов – у нас есть по всем направлениям рабочие комиссии, которые возглавляют мои заместители: мы проводим встречу с ними и берем обратную связь, их предложения. Если человек дальше хочет именно с министром переговорить, его записывают на прием граждан, и я обязательно принимаю его", – заверил глава Минсоцтруда.

Напомним, что сегодня Серик Шапкенов также рассказал, будут ли повышаться зарплаты казахстанцев в свете роста курса доллара и цен на продукты.

Кроме того, сообщалось, что был принят ряд решений, защищающих права граждан, которые работают неполный день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958893-glava-mintruda-ozvuchil-razmer-svoey-zarplaty-i-vyskazalsya-o-razmere-posobiy-v-kazahstane/