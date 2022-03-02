Права работающих неполный день защитят в Казахстане

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Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты ратифицировали Конвенцию о работе в условиях неполного рабочего времени, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов напомнил, что данный документ поддержан на 40-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам международных договоров Республики Казахстан 18 октября 2019 года.

"Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий", – добавил он.

По его словам, настоящая Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий.

В соответствии с Конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не менее чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.

Также Конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны для работников, занятых полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам.

"Ратификация Конвенции не повлечет за собой отрицательных социально-экономический последствий и финансовых затрат из государственного бюджета. Полагаем, что принятие Конвенции не приведет к трудовым спорам в части дискриминации работников, занятых неполное рабочее время.

При этом принятие Конвенции обеспечит защиту трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность, и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области", – резюмировал Серик Шапкенов.

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 4 квартала 2021 года порядка 470 тыс. работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958822-prava-rabotayuschih-nepolnyy-den-zaschityat-v-kazahstane/