В министерстве труда высказались о повышении зарплат казахстанцев

Серик Шапкенов. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана в кулуарах мажилиса рассказал, будут ли повышаться зарплаты казахстанцев в свете роста курса доллара и цен на продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шапкенов отметил, что по повышению доходов населения ранее было поручение президента.

"Наше министерство сейчас работает со всеми акиматами и предприятиями. Мы проводим анализ, у кого ниже зарплата от медианы. Медианная зарплата у нас составляет 157 тыс. тенге.

Мы с ними проводим работу, чтобы работодатели повышали зарплату своих работников, они должны понимать чаяния своих работников, они должны поддерживать. Эта работа продолжается", – добавил министр.

Говоря о росте курса доллара, Шапкенов сообщил, что его ведомство, совместно с коллегами из МНЭ, наблюдает за тем, "по какому сценарию будет идти экономика".

"В последующем будут (сделаны – прим. ред.), наверное, определенные выводы", – резюмировал глава министерства.

Ранее сообщалось, что был принят ряд решений, защищающих права граждан, которые работают неполный день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958834-v-ministerstve-truda-vyskazalis-o-povyshenii-zarplat-kazahstantsev/