Маулен Айманбетов. Фото: instagram.com/maulen__aimanbetov

Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов покинул свой пост. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

"Уважаемые подписчики, шымкентцы, друзья. В связи с переходом на другую работу я больше не являюсь заместителем акима Шымкента", - написал он.

Маулен Айманбетов отметил, что ему было приятно работать с настоящими профессионалами и очень неравнодушными жителями.

"Я был назначен на эту должность 9 сентября 2020 года. С того дня для меня приоритетом стало улучшение качества жизни горожан.

Спасибо вам всем за ту поддержку, которую вы мне оказывали, за комментарии и отклики на мои публикации, за ваши теплые слова в мой адрес. В наше время это особенно ценно. Удачи вам и всех благ!" - пожелал экс-замакима Шымкента.

Напомним, ранее Маулен Айманбетов публично извинился перед жителями микрорайонов "Туран" и "Шымкент сити", которые остались без тепла прошедшей зимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958848-zamestitel-akima-shymkenta-maulen-aymanbetov-pokinul-svoy-post/