Замакима Шымкента публично извинился перед жителями

Маулен Айманбетов. Фото: gov.kz

Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов извинился перед жителями микрорайонов "Туран" и "Шымкент сити", которые остались без тепла этой зимой, передает Otyrar.kz.

По словам чиновника, жители двух микрорайонов остались без тепла из-за халатности подрядчиков.

Маулен Айманбетов публично извинился перед горожанами.

"На сегодня мы дали приказ подрядчику не опускать уровень тепла до 70%. Также мы выявили недостатки с точки зрения строительства, потому что подрядчики вовремя не уследили за строителями.

Я признаю тот факт, что мы это не проконтролировали. Поэтому от имени всех строителей я прошу прощения у горожан. Мы сейчас делаем все, чтобы такие ситуации в будущем не повторились. Также у технических руководителей, которые строили "Шымкент сити", мы изъяли лицензию и оштрафовали их", - заявил замакима города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953958-zamakima-shymkenta-publichno-izvinilsya-pered-zhitelyami/