Токаев дал ряд поручений главе Нацбанка

Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщается .

Глава государства заслушал отчет о действиях, предпринятых Национальным банком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.

Президент был проинформирован о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

По итогам встречи главой государства был дан ряд конкретных поручений.

Напомним, что сегодня президент Казахстана выступил на внеочередном съезде правящей партии Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958679-tokaev-dal-ryad-porucheniy-glave-natsbanka/