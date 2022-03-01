Токаев: Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На внеочередном съезде правящей партии Касым-Жомарт Токаев заявил о "хромающей" подготовке политических менеджеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет наш народ.

Таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам", – заявил Токаев.

Президент добавил, что при партии работает Академия политического менеджмента. Он поручил усилить ее работу.

Напомним, что сегодня было принято решение о переименовании партии Nur Otan в Amanat. Токаев поддержал эту инициативу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958633-tokaev-my-ne-daem-dorogu-molodym-sposobnym-kadram/