В МИИР не смогли сказать, когда в Казахстане начнут действовать новые ставки утильсбора

Көрнекі фото: pixabay.com

Директор Департамента госполитики и управления отходами Мансур Ошурбаев на брифинге в СЦК ответил на вопрос, когда в Казахстане начнут действовать новые ставки утильсбора, передает корреспондент NUR.KZ.

Ошурбаев напомнил вчерашнее заявление Романа Скляра. Вице-премьер-министр сообщал, что ставки утильсбора будут снижены на 50%.

"Для этого необходимо внести изменения в приказ, методики расчета утилизационного платежа. Со вчерашнего дня эта работа началась. Необходимо все процессуальные нормы выдержать", – сказал спикер.

Однако точную дату он затруднился назвать.

"Дату конкретную я вам сказать не смогу. Однако ввиду того, что этот вопрос стоит очень остро и все понимают, что его необходимо решать в скором времени, я думаю, что рассмотрение этих вопросов со стороны госорганов и ряда экспертиз, в том числе антикоррупционной и научной экспертизы, мы получим все заключения, все согласования заинтересованных госорганов. После этого внесем на регистрацию в Минюст", – добавил он.

В завершение Ошурбаев выразил надежду, что "в ближайшем будущем данные ставки будут утверждены".

Позже вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев добавил, что министерство "постарается к 1-му мая" завершить все необходимые процедуры.

Напомним, накануне в МИИР представили новые ставки утильсбора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957648-v-miir-ne-mogut-skazat-kogda-nachnut-deystvovat-novye-stavki-utilsbora/