Шавхат Утемисов назначен членом Центризбиркома Казахстана

Шавхат Утемисов. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24" / 24.kz

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за назначение Шавхата Утемисова членом Центризбиркома РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с подпунктом 1 статьи 57 Конституции Республики Казахстан и на основании представления председателя сената парламента рекомендовать сенату назначить Утемисова Шавхата Анесовича на должность члена Центральной избирательной комиссии", – сообщил сенатор Владимир Волков.

Депутаты его поддержали.

Шавхат Утемисов родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. В 1985 году окончил Уральский педагогический институт имени А. Пушкина, в 2000 году — Академию государственной службы при президенте РК.

Свою трудовую деятельность он начал в 1985 году, учителем истории. Затем, в разные годы занимал должности акима Акжайыкского района и заместителя акима Западно-Казахстанской области.

Был депутатом мажилиса марламента РК IV, V, VI созывов.

С февраля 2021 года занимал пост руководителя аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Также, ранее сообщалось, что Серик Сыдыков был освобожден от должности члена ЦИК Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957632-shavkat-utemisov-naznachen-chlenom-tsentrizbirkoma-kazahstana/