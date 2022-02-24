Серик Сыдыков освобожден от должности члена ЦИК Казахстана

Серик Садыков. Фото: election.gov.kz

Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты проголосовали за освобождение Серика Сыдыкова от должности члена ЦИК РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"На основании пункта 81-1 регламента сената рекомендовать сенату освободить от должности члена ЦИК Сыдыкова Серика в связи с поданным заявлением", – сообщил сенатор Владимир Волков.

Депутаты проголосовали "за".

Серик Сыдыков родился в октябре 1962 года в Алматинской области. В 1985 году окончил Казахский национальный университет имени С. Кирова.

Начинал трудовой путь в отделе кадров института "Казгидрорыбпроект". Затем, в разные годы работал в Управлении делами Госкомтруда Казахской ССР и в Минестерстве туда РК.

С 1995-го по 1996-й год занимал должность старшего эксперта представителя президента Республики Казахстан в Верховном Совете.

С 1996-го по 2020-й год был консультантом отдела законодательства, заведующим сектором отдела правовой экспертизы, заместителем заведующего отделом экспертизы, заведующим административным отделом, первым заместителем руководителя аппарата, руководителем аппарата и советником председателя сената парламента РК.

Также сообщалось, что Шавхат Утемисов был назначен членом Центризбиркома Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957630-serik-sydykov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-chlena-tsik-kazahstana/