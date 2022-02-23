Информацию об отставке Тургумбаева опровергли в МВД

Ерлан Тургумбаев. Фото: gov.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана опровергли распространившуюся информацию об отставке главы ведомства Ерлана Тургумбаева, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

"Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант полиции Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в Алматы.

С февраля 2019 года занимал должность министра внутренних дел Республики Казахстан. 18 января 2021 года указом президента был переназначен на эту же должность.

11 января текущего года вновь стал главой МВД после отставки правительства Аскара Мамина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957500-informatsiyu-ob-otstavke-turgumbaeva-oprovergli-v-mvd/