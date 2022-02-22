Премьер Казахстана сделал замечание главе Минздрава из-за брифинга ее заместителя

Ажар Гиният. Фото: primeminister.kz

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сделал замечание главе Минздрава Ажар Гиният из-за брифинга ее заместителя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ажар Гиниятовна, на прошлой неделе прошел брифинг с участием вашего заместителя. К сожалению, не были даны конкретные ответы, поэтому прошу проконтролировать, это отрицательно сказывается на работе правительства", – заявил премьер.

Отметим, что брифинг в СЦК с представителями Минздрава прошел 18 февраля – в нем принял участие вице-министр МЗ Жандос Буркитбаев.

Он рассказал о возможности казахстанцев привиться второй дозой Pfizer, а также о том, почему получить эту вакцину нельзя платно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957221-premer-ministr-sdelal-zamechanie-glave-minzdrava-iz-za-brifinga-ee-zamestitelya/