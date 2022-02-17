Токаев о "заглядывании россиян на казахстанские земли": Кремль не поддерживает эту позицию

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Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Qazaqstan" прокомментировал высказывания некоторых российских политиков, которые называют северные регионы Казахстана "своими землями", передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, некоторые российские политики называли "своими землями" наши северные регионы. Позвольте четко прояснить – это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию.

Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства", – заявил Токаев.

Он добавил, что границы Казахстана зафиксированы – это признал весь мир.

При этом, как заявил Токаев, разногласий между Казахстаном и Россией никогда не было.

«Между Казахстаном и Россией подписан Договор о добрососедстве и союзничестве. Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков.

Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", – добавил Токаев.

Также, президент обратился к казахстанцам, пожелав процветания казахскому народу.

Кроме того, глава государства объяснил, почему первое интервью давал на русском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956683-tokaev-o-zaglyadyvanii-rossiyan-na-kazahstanskie-zemli-kreml-ne-podderzhivaet-etu-pozitsiyu/