Токаев обратился к казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу "Qazaqstan" обратился к казахстанцам, передает NUR.KZ.

"Я хочу обратиться к нашим гражданам: решить судьбу казахов в этом мире можем только мы сами. У нас есть только одно государство – Казахстан. Это наша священная родина.

Другой родины у нас нет. Защищать родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина. Мы должны всегда помнить об этом. Я желаю процветания казахскому народу", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956680-tokaev-obratilsya-k-kazahstantsam/