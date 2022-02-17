Новый рекорд рождаемости установлен в Казахстане

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В Казахстане в 2021 году родилось 450 652 ребенка. Тем самым преодолен предыдущий рекорд 2020 года, когда родилось 425 618 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

По данным бюро национальной статистики, в прошлом году в стране было зарегистрировано 450 652 родившихся, это на 25 тыс. детей или на 5,9% больше, чем в 2020 году.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек в 2021 году составил 23,41. В 2020 году этот показатель составлял 22,40.

Самый высокий коэффициент рождаемости на 1 000 человек в прошлом году зафиксирован в Шымкенте (31,60), самый низкий – в Северо-Казахстанской области (12,27).

Ранее NUR.KZ сообщал, что новый рекорд рождаемости в Казахстане будет установлен по итогам 2021 года.

Напомним, что прошлый рекорд рождаемости был установлен в 2020 году. Тогда в Казахстане родилось 425 618 детей. Тем самым был преодолен предыдущий рекорд 1987 года, когда родилось 417,1 тысяча детей.

Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана в 2021 году выросла на 248 тысяч человек до 19 125 620 казахстанцев. Это на 1,3% больше, чем в 2020 году.

Также в прошлом году, 1 июля, численность населения Казахстана превысила 19 млн человек. По этому поводу глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. В этом же месяце численность населения Алматы превысила 2 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956537-novyy-rekord-rozhdaemosti-ustanovlen-v-kazahstane/