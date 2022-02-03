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Новый рекорд рождаемости в Казахстане будет побит по итогам 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

Напомним, что прошлый рекорд рождаемости был установлен в 2020 году. Тогда в Казахстане родилось 425 618 детей. Тем самым был преодолен предыдущий рекорд 1987 года, когда родилось 417,1 тысяча детей.

По данным бюро национальной статистики, общий коэффициент рождаемости на 1000 человек в январе-ноябре 2021 года составил 23,75. В аналогичном периоде 2020 года этот показатель составлял 22,54, в целом за год – 22,4.

В январе-ноябре 2021 года в Казахстане родилось 413 025 детей. В прошлом году среднем ежемесячно рождалось более 37 тысяч детей. Тогда как в аналогичном периоде 2020 года в стране родилось 386 886 детей. В позапрошлом году в среднем ежемесячно рождалось порядка 35 тысяч детей.

Таким образом, учитывая существующую динамику роста числа родившихся, по итогам 2021 года в Казахстане будет побит предыдущий рекорд рождаемости, зафиксированный в 2020 году. Так как для этого достаточно будет, чтобы по итогам декабря 2021 года в стране родилось 12,6 тысяч детей. Вместе с тем, можно ожидать, что в 2021 году году в Казахстане родилось порядка 450 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана в 2021 году выросла на 246 тысяч человек до 19 125 620 казахстанцев. Это на 1,3% больше, чем в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954401-novyy-rekord-rozhdaemosti-v-kazahstane-budet-pobit-po-itogam-2021-goda/