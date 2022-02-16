Токаев дал ряд поручений новому главе Нацбанка

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Галымжана Пирматова. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщается .

Глава государства был проинформирован о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.

Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год.

Галымжан Пирматов представил видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.

После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

Напомним, что 3 февраля Галымжан Пирматов официально возглавил Национальный банк Казахстана. Соответствующий указ был подписан президентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956396-tokaev-dal-ryad-porucheniy-novomu-glave-natsbanka/