Токаев дал ряд поручений новому главе Нацбанка
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщается на официальном сайте Акорды.
Глава государства был проинформирован о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.
Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год.
Галымжан Пирматов представил видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.
После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
Напомним, что 3 февраля Галымжан Пирматов официально возглавил Национальный банк Казахстана. Соответствующий указ был подписан президентом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956396-tokaev-dal-ryad-porucheniy-novomu-glave-natsbanka/