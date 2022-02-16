Аким Туркестанской области отчитался Токаеву о развитии региона в 2021 году

Касым-Жомарт Токаев и Умирзак Шукеев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проделанной в Туркестанской области в 2021 году.

По словам Умирзака Шукеева, главный экономический показатель - валовый региональный продукт - в прошлом году вырос на 4,7% по сравнению с 2020 годом.

В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил 101,7%. Благодаря этому регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельскохозяйственной отрасли.

Аким области сообщил, что по программе "Экономика простых вещей" профинансировано 315 проектов.

Президенту доложили о высоких темпах строительства в регионе. Объем строительных работ увеличился на 4,1% по сравнению с 2020 годом.

Умирзак Шукеев отчитался о том, что первый этап работы по формированию Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира завершен, заложена основная социальная инфраструктура.

По его словам, утвержден новый комплексный план развития области на 2021-2025 годы.

Аким также доложил о том, что в соответствии с концепцией "слышащего государства" в качестве пилотного проекта в Сайрамском районе действует дискуссионный клуб "Парасат".

Данный проект предусматривает встречи и открытые беседы руководителей правоохранительных органов региона с гражданами.

Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги развития Туркестанской области, поручил продолжить реализацию проектов и усилить работу по взаимодействию с населением.

Напомним, что президент Казахстана направил телеграмму в поддержку спортсмена Абзала Ажгалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956376-tokaev-prinyal-akima-turkestanskoy-oblasti-umirzaka-shukeeva/