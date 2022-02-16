Работают ли родители нового замакима Нур-Султана в его подчинении, рассказали в акимате

Есет Байкен. Фото: акимат Нур-Султана

В акимате Нур-Султана прокомментировали информацию о том, родители нового заместителя акима столицы Есета Байкена работают в его подчинении, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата, информация касательно заместителя акима столицы Есета Байкена о том, что его родители работают в его подчинении, не соответствует действительности.

"Мать Байкена работала на госслужбе с 1997 года, последняя должность - заместитель руководителя Управления финансов. Уволилась с госслужбы по собственному желанию еще до назначения Есета Байкена.

Отец проработал на госслужбе с 2000 года. На время назначения акимом района Сарыарка Есета Байкена во избежание конфликта интересов в работе уволился с госслужбы с должности главного специалиста Управления транспорта по собственному желанию. В настоящее время работает в хозяйственном управлении", - сообщили в акимате.

В ведомстве отметили, что нынешнее место работы отца Байкена не имеет отношения к сфере деятельности и прямого подчинения заместителю акима города Есету Байкену.

Напомним, Есет Байкен был назначен заместителем акима столицы неделю назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956313-rabotayut-li-roditeli-novogo-zamakima-nur-sultana-v-ego-podchinenii-rasskazali-v-akimate/