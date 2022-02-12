Токаев провел оперативное совещание Совбеза

Касым-Жомарт Токаев на совещании Совбеза. Фото: akorda.kz

Под председательством президента в Акорде состоялось оперативное совещание Совбеза, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов нацбезопасности. Открывая мероприятие, глава совета Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Генпрокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий "трагического января". По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

Касым-Жомарт Токаев на совещании Совета безопасности. Фото: akorda.kz

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея ввиду недоказанность их участия в беспорядках.

Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания.

Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

"В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств", – заверил генпрокурор.

Совещание Совета безопасности. Фото: akorda.kz

С докладами также выступили председатель Комитета нацбезопасности, министр внутренних дел, министр обороны и зампремьера – министр иностранных дел.

По итогам совещания президент дал государственным органам поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955835-tokaev-provel-operativnoe-soveschanie-sovbeza/