Токаев о монополии строительного рынка: Имена выигрывающих тендеры компаний вам известны

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил кабмину принять меры по демонополизации строительного рынка в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прошу правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и конкурентного развития.

Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те - субсубподрядным компаниям, хорошо известны. Поэтому отдельно не буду останавливаться на этом", - заявил Токаев.

Напомним, в ходе того же заседания президент заявил, что казахстанцы смогут выбирать арендное жилье, которое на 50% им будет оплачивать государство – для этого в стране создадут отдельную цифровую платформу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955164-tokaev-o-monopolii-stroitelnogo-rynka-imena-vyigryvayuschih-tendery-kompaniy-vam-izvestny/