«Этой «болезнью» страдают и Казахстан, и Россия»: посол РФ о бытовом национализме

Алексей Бородавкин. Фото: akorda.kz

Бытовой национализм в Казахстане – к сожалению, явление довольно распространенное. Этой «болезнью» страдают и Казахстан, и Россия. Об этом заявил посол РФ в РК Алексей Бородавкин в интервью «Независимой газете».

Отвечая на вопрос «о росте казахского национализма» в Казахстане, дипломат заявил следующее: «приходится признать, что перечисленные вами вопросы гораздо чаще фигурируют в заголовках новостей, чем то, о чем я рассказал в предыдущей части интервью. По-моему, это искажает подлинную картину российско-казахстанских отношений».

«При этом хочу отметить, что рост национализма в казахстанском обществе действительно имеет место. В том числе его экстремистские проявления, например, в виде языковых патрулей. Но этот пещерный национализм, как его охарактеризовал один из руководителей администрации президента Казахстана, не только не получает поддержки со стороны властей, но и преследуется по закону. Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент Токаев, не приживутся», - уверен Бородавкин.

Отвечая на вопрос о «казахизации» Казахстана посол сказал, что «из Казахстана по государственной программе переселения только за прошлый год выехало в Россию более 25 тыс. человек. По этому показателю Казахстан лидирует на постсоветском пространстве. Главные мотивы отъезда – воссоединение семьи и лучшие социально-экономические условия жизни в России, а именно высокооплачиваемая работа, комфортная среда, более высокий уровень здравоохранения и социальной защиты, пенсий и пособий».

«Но от тех русских, которые «нашли себя» в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе, правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации

Оговорюсь при этом, что бытовой национализм в Казахстане – к сожалению, явление довольно распространенное. Этой «болезнью» страдают и Казахстан, и Россия. Бороться с этим нам надо совместно, а не путем мегафонных обвинений в адрес друг друга, что лишь обостряет соответствующую проблему.

По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять. Более того, владение русским языком рассматривается в Казахстане в качестве преимущества. Например, тем, кто им не владеет, весьма трудно устроиться на квалифицированную работу», - отметил он.

Бородавкин уверен, что «русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы (сейчас в России учится около 60 тыс. ребят из Казахстана). Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка. А на подходе – открытие в республике филиалов российских высших учебных заведений (это прямое поручение президента Касым-Жомарт Токаева), преподавание в которых тоже будет русскоязычным. Не знают русского языка главным образом так называемые кандасы – казахи, переселившиеся в Казахстан из других государств. Это явно осложняет им задачу ассимиляции в современном казахстанском обществе, что создает немалые проблемы для казахстанских властей».

«Ну а что касается латинизации казахского языка, то, во-первых, это дело самих казахстанцев, а во-вторых, здесь хорошо понимают на всех уровнях власти, насколько это затратная, трудная и неоднозначная инициатива. А пока казахстанские ученые-лингвисты продолжают попытки решить весьма сложную задачу: как вместить фонетическое богатство казахского языка, для графического изображения которого требуются 42 буквы на основе кириллицы, в 26-знаковый латинский», - рассказал дипломат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955098-etoy-boleznyu-stradayut-i-kazahstan-i-rossiya-posol-rf-o-bytovom-natsionalizme/