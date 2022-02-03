Население Казахстана выросло на 246 тыс. человек в 2021 году

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Численность населения Казахстана в 2021 году выросла на 246 тысяч человек до 19 125 620 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

По данным официальной статистики, это на 1,3% больше, чем в 2020 году. Численность городского населения в прошлом году достигла 11 355 820 человек (+1,83%), сельского - 7 769 800 человек (+0,54%).

Населения Нур-Султана в прошлом году выросло на 4,68% до 1 239 886 человек, Алматы – на 2,41% до 2 024 989 человек, Шымкента – на 3,56% до 1 112 739 человек.

Прирост населения отмечается в большинстве регионов Казахстана, за исключением Акмолинской (-0,22%), Карагандинской (-0,28%), Костанайской (-0,77%), Павлодарской (-0,52%), Северо-Казахстанской (-1,23%) и Восточно-Казахстанской (-0,54%) областей.

По информации бюро национальной статистики, данные о численности населения будут пересчитаны после окончательной обработки данных переписи населения 2021 года.

Ранее сообщалось, что 1 июля численность населения Казахстана превысила 19 млн человек. По этому поводу глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. В этом же месяце численность населения Алматы превысила 2 млн человек. Напомним, что миллионный житель города родился 19 декабря 1981 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954375-naselenie-kazahstana-vyroslo-na-246-tysyach-chelovek-v-2021-god/