Порядок назначения директоров школ пересмотрят в Казахстане

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Глава Минобразования на заседании кабмина рассказал, что изменится в школах страны в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что изменения в первую очередь коснутся порядка назначения директоров школ.

"Для эффективного использования профессионального потенциала и управленческого опыта руководителей будет внедрена ротация директоров школ и с 2022 года полностью реализована. В текущем году около тысячи директоров будут ротированы", - отметил он.

В планах также формирование кадрового резерва директоров, развитие института наставничества, аттестация директоров и учителей.

При этом, министр напомнил, что по поручению президента курсы повышения квалификации учителей теперь будут проводиться не раз в 5 лет, а раз в 3 года. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламента.

Существенно изменится и содержание курсов для учителей.

"Планируется автоматизировать процесс подбора и аттестации учителей, в единой информационной системе EduKyzmet будет открыто собираться личное портфолио каждого учителя, что очень важно для исключения коррупционных рисков", - добавил глава МОН РК.

Нововведения не обойдут стороной и школьников.

"По среднему образованию. С 2016 года школы перешли на обновленное содержание. Однако, наряду с положительными изменениями, некоторые аспекты программы были подвергнуты уместной критике со стороны учителей и общественности.

Поэтому будем обновлять программы по основным дисциплинам, сохраняя главный принцип функциональной грамотности. Несомненно, это будет самая важная и масштабная работа года.

Президент поручил развивать технические специальности. Для этого необходимо повысить качество математических знаний. Мы обновим учебные программы, методические пособия, учебники, начнем преподавать математику в подгруппах", - сообщил министр образования и науки.

Будут также усовершенствованы правила итоговой аттестации и контроля для оценки качества среднего образования, а также усилены требования к претендентам на "Алтын белгі".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954047-poryadok-naznacheniya-direktorov-shkol-peresmotryat-v-kazahstane/