Глава ДП Алматинской области открыл страницу в соцсетях для обращений

Арыстангани Заппаров. Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел РК

Начальник ДП Алматинской области Арыстангани Заппаров открыл аккаунт в Facebook для более тесного взаимодействия полиции с населением, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, у граждан появилась возможность задавать руководству областной полиции интересующиеся вопросы, оставлять свои отзывы, либо высказывать пожелания.

"Страница станет еще одной площадкой для конструктивного общения и оперативного решения проблем граждан, что в последующем повысит доверие общества к сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время страницы нашего Департамента действуют в Instagram, ВКонтакте, Facebook и YouTube. Также имеется электронная почта", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также Заппаров в ближайшее время планирует организовать онлайн-прием граждан. Дату и время проведения анонсируют позже.

В полиции пообещали, что встречи руководства областной полиции в режиме онлайн и оффлайн будут носить регулярный характер. Граждане смогут сообщить о своих проблемах и получить разъяснения от главы ведомства.

Указывается, что интернет-площадки руководителей госорганов были введены в рамках концепции "слышащего государства", обозначенной Токаевым в Послании народу Казахстана.

Напомним, что Арыстангани Заппаров получил должность начальника ДП Алматинской области меньше недели назад, 26 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953887-glava-dp-almatinskoy-oblasti-otkryl-stranitsu-v-sotssetyah-dlya-obrascheniy/