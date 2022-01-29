Токаев: Судейская система вызывает озабоченность

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Президент Казахстана в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", ответил на вопрос, ожидают ли судебную систему Казахстана реформы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прямо нужно сказать, что судейская система вызывает законную озабоченность. Сейчас эта реформа осуществляется. Как она осуществляется, какими темпами - это, конечно же, вопрос дискуссионный. Но она осуществляется", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что была создана Коллегия по административным делам, которая специализируется на рассмотрении предпринимательских проблем, инвестиционных споров.

Также, с его слов, значительно усиливается статус Высшего судебного совета, призванный играть определяющую роль при подборе судей.

"Мы направляем в судейский корпус людей, которые, возможно, не являются профессиональными судьями. Но не всегда ведь быть профессиональным судьей - это гарантия того, что он судит честно: мы направляем специалистов, в том числе, в области корпоративного сектора и другие отрасли.

То есть, нужно разнообразить профессиональный статус, профессиональный состав судей. И, конечно же, главный критерий - это добросовестность и честность", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе того же интервью президент высказался об образовании за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953672-ozhidayut-li-sudebnuyu-sistemu-kazahstana-reformy-raskryl-tokaev/