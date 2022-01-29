"Я отношусь отрицательно": Токаев о хвалебных одах в свой адрес

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое вышло на ТК "Хабар 24", рассказал, как относится к хвалебным высказываниям в свой адрес, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что относится отрицательно к таким явлениям.

«Я отношусь отрицательно. Дело в том, что я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали. Я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет, такого никогда не было. Я бы сказал, что у меня пожизненный природный иммунитет к подобного рода выступлениям. Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях. Это сойдет на нет», - добавил глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос о том, когда в Казахстане появится здоровая оппозиция и высказался об антикитайских настроениях в обществе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953661-ya-otnoshus-otritsatelno-tokaev-o-hvalebnyh-odah-v-svoy-adres/