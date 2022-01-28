Внесены изменения в устав партии Nur Otan

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После внеочередного съезда Nur Otan стало известно, что в устав партии были внесены изменения. О них партия сообщила на своем официальном сайте.

Сообщается, что до настоящего времени партийный взнос был привязан к минимальному размеру заработной платы. Он составлял 0,7% от МЗП или 3570 тенге в год.

В соответствии с решением главы государства с января этого года отменена привязка всех государственных платежей к минимальной заработной плате.

"Поскольку согласно уставу партии утверждение размера взноса относится к компетенции съезда, сегодня делегатами принято решение об исчислении партийного взноса с привязкой к месячному расчетному показателю. Это составит 0,1 от месячного расчетного показателя, то есть 3676 тенге в год", - говорится в сообщении партии.

Отмечается, что из 389 делегатов съезда за внесение изменений в устав проголосовало 389 человек.

Напомним, что вместе с этим был утвержден новый состав политсовета партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953551-vneseny-izmeneniya-v-ustav-partii-nur-otan/