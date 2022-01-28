В России не будет "как в Казахстане", уверен Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: akorda.kz

В России нет никаких предпосылок для событий, подобных тем, что произошли в Казахстане, потому что большинство россиян разделяют курс президента Владимира Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

«Возвращаясь к теме, связанной с Россией, я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны», - сказал он.

Медведев отметил, что это подтверждается голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы.

«С другой стороны, у нас эффективное государство – подчеркиваю: эффективное государство, – которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства», - сказал Медведев.

Ранее генеральный консул России в Алматы Евгений Бобров возмутился тем, что «коллективный Запад» подверг критике Казахстан за силовое пресечение действий бандитов и террористов, называя действия республики «недемократичными».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953511-v-rossii-ne-budet-kak-v-kazahstane-uveren-medvedev/