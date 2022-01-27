Политика и Экономика
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Нового председателя Nur Otan определят на съезде партии 28 января

Здание партии Nur Otan в Нур-Султане
Иллюстративное фото: пресс служба Nur Otan

Первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек в своем Twitter-аккаунте рассказал о повестке съезда партии, который состоится завтра, 28 января.

Постановлением политического совета Nur Otan утверждена повестка XXI внеочередного съезда:

  1. об избрании председателя партии;
  2. о внесении изменений и дополнений в устав;
  3. о внесении изменений в состав политического совета.

Внеочередной съезд партии Nur Otan состоится в пятницу, 28 января. С учетом предполагаемых и ограничительных мер, он пройдет в онлайн-формате.

На съезд партии избрано 399 делегатов.

Напомним, в конце ноября прошлого года во время расширенного заседания политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев решил передать полномочия председателя партии президенту Касым-Жомарту Токаеву. Елбасы подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953273-utverzhdena-povestka-xxi-sezda-partii-nur-otan/

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