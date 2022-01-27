Глава "Самрук-Казына" о сокращениях в Фонде: Были рекомендации уволить одиозные фигуры

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

Глава ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев в ходе онлайн-совещания объяснил сокращение руководителей по вопросам госзакупок в портфельных компаниях, а также высказался об оптимизации структур, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Фонде началась очень серьезная реформа. В частности, на сегодня, по его словам, обозначен круг должностей, реализация функций которых связана с репутационными или коррупционными рисками.

"Мы проанализировали все поступающие, даже в ходе дискуссии по реформе Фонда, замечания и на первом этапе рекомендовали советам директоров и руководителям компаний освободить от занимаемых должностей всех руководителей, связанных с вопросом закупок.

Это не популистская мера. Я уже говорил, что в основе любых нарушений лежит человеческий фактор. Руководители знают. Однозначно были даны рекомендации уволить уже ставших одиозными и с точки зрения бизнеса и общества фигуры.

Сейчас у нас соцсети достаточно активны. По многим личностям была соответствующая позитивная общественная реакция", – сообщил он.

При этом, он сообщил, что влияния на портфельные компании происходят через инструменты корпоративного управления и Советы директоров: для многих компаний, отметил Саткалиев, Фонд является единственным акционером.

"Сокращение численности – этому предшествовал достаточно глубокий анализ. Действительно, есть бюрократическая надстройка, есть неэффективность работы именно центральных аппаратов. Тут мы достаточно серьезно будем проводить нашу работу по оптимизации структур. Что касается развития конкуренции – это основа успеха и долгосрочной эффективности в целом экономики", – заверил глава Фонда.

Позже он прокомментировал и вопрос по эффективности проверок в отношении деятельности "дочек".

"Мы сейчас очень серьезные, беспрецедентные меры приняли, встряхнули все службы закупок, дали бескомпромиссные сигналы и будем отслеживать. У меня есть понимание, что мы уже живем в другой стране.

Не знаю, может быть какая-то инерция есть, но на уровне Фонда мы четко даем всем понять, что уже те нарушения, то попустительство, покровительство, которое раньше имело место, сейчас уже не работает. Мы и в отношении центрального офиса, нашего корпоративного центра, приняли очень такие сложные решения.

Поэтому, коллеги, я думаю, вы увидите, что эффективность проверок будет повышаться, и дисциплина исполнительская, и все, что связано на местах – все это будет, безусловно, выполняться", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" сократит численность своего штата в половину.

Также на официальном сайте фонда был опубликован план по реформированию организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953356-glava-samruk-kazyna-o-sokrascheniyah-v-fonde-byli-rekomendatsii-uvolit-odioznye-figury/