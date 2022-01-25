Фото: Nur Otan

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил, что на внеочередной XXI Съезд партии 28 января избрано 399 делегатов.

"По итогам заседаний региональных политических советов "Nur Otan"-а (согласно пункту 8.3.1. Устава) на внеочередной XXI Съезд партии 28 января избрано 399 делегатов", - написал Байбек в своем в Twitter.

Напомним, внеочередной съезд партии Nur Otan состоится 28 января. С учетом предполагаемых и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952947-na-vneocherednoy-xxi-sezd-partii-28-yanvarya-izbrano-399-delegatov/