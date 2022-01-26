Заседание политсовета Nur Otan пройдет 27 января

Иллюстративное фото: пресс служба Nur Otan

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил, что 27 января состоится заседание Политического совета партии.

"Постановлением Бюро Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.5. Устава) принято решение о проведении 27 января заседания Политического совета партии", - написал Байбек в своем в Twitter.

Напомним, внеочередной съезд партии Nur Otan состоится 28 января. С учетом предполагаемых и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате. На съезд партии избрано 399 делегатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953078-zasedanie-politsoveta-nur-otan-proydet-27-yanvarya/