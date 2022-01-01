Токаев посвятил твит столетию Розы Баглановой

Роза Багланова. Фото: Sputnik / Яков Берлинер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter написал о праздновании 100-летнего юбилея со дня рождения Розы Баглановой.

"Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания "Халық Қаһарманы", - сообщил глава государства в публикации.

Напомним, что в прошлом году Токаев поручил увековечить память Розы Баглановой.

Недавно мы писали, что в честь столетия Розы Баглановой в Казахстане выпустили коллекционные монеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949574-tokaev-posvyatil-tvit-stoletiyu-rozy-baglanovoy/