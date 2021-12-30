Монеты в честь 100-летия Розы Баглановой выпустили в Казахстане

Коллекционная монета "Roza Baǵlanova. 100 Jyl". Фото: nationalbank.kz

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Roza Baǵlanova. 100 Jyl", которые посвящены 100-летию советской и казахской оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой. Об этом сообщается на официальном сайте НБ РК.

В Нацбанке напомнили, что в 2022 году народному артисту СССР, народному герою Казахстана Розе Баглановой исполнится уже 100 лет.

Монеты в честь этого события изготовлены из мельхиора и имеют номинал 100 тенге. Они продолжат серию "Выдающиеся события и люди".

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен государственый герб Казахстана. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента.

По окружности – надпись "Qazaqstan Ulttyq Banki - National Bank of Kazakhstan". В нижней части – надпись "100 Teńge", обозначающая номинал монеты.

Коллекционная монета "Roza Baǵlanova. 100 Jyl". Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Розы Баглановой, слева от портрета – надпись "100 Jyl", обозначающая юбилейную дату.

По окружности монеты размещены ноты к произведению "Ах, Самара-городок", надпись "Roza Baǵlanova" и надпись "2022", обозначающая год изготовления.

Коллекционные монеты имеют массу 15 граммов, диаметр 33 мм и качество "brilliant uncirculated". Общий тираж составит 15 000 штук.

"Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - указано в сообщении.

Информация о дате продаж монет дополнительно появится на сайте Нацбанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949348-monety-v-chest-100-letiya-rozy-baglanovoy-vypustili-v-kazahstane/