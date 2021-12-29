Комиссия проверит детсады в Алматы после видео с избиением детей

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В пресс-службе МОН сообщили о проверках, которые пройдут в детсадах Алматы с участием работников департамента МОН, экспертов, методистов и общественников. Поводом стали случаи в детсадах Алматы с избиением детей и суицидом воспитателя, передает корреспондент NUR.KZ.

После Алматы проверки пройдут и в других регионах Казахстана. Члены комиссии проверят качество условий и работу сотрудников детских садов.

"В детских садах должно быть безопасно на 100%. Случаи, произошедшие в эти дни в двух дошкольных организациях города Алматы, недопустимы.

Детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. Но безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчиненности.

К сожалению, до сентября этого года механизмов госконтроля за деятельностью дошкольных организаций вообще не было. Детские сады освобождены от лицензирования, открываются посредством уведомления и ранее были освобождены от госконтроля и аттестации.

Только в этом году нам удалось законодательно ввести институт госпроверки всех детских садов. Было много возмущения в связи с этим", - заявила глава комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

По ее словам, первые результаты сразу же показали, что проверки были нужны, поскольку 80% проверенных детских садов не соответствовали требованиям.

МОН планирует ужесточить требования к получению детскими садами госзаказа, а также к квалификации воспитателей в нем.

"Будет введено требование о независимой проверке квалификации тех, кто впервые приступает к педагогической работе в школах и детских садах.

Учитывая, что детские сады законодательно находятся в ведении акиматов, мы неоднократно отмечали, что работу дошкольных организаций необходимо взять на особый контроль. В противном случае последствия будут плачевными.

Помещения для каждой группы должны быть обеспечены видеокамерами. Вопрос подбора кадров, которые будут работать с детьми, также крайне важен", - добавила Кобенова.

Напомним, недавно в Алматы произошел скандал с избиением детей в одном из детсадов. Родители пришли в ужас от увиденного: бабушка одной из девочек поделилась, что плакала, смотря видео с эпизодами насилия.

Накануне же стало известно о том, что воспитатель того самого детсада, которую обвинили в избиении, покончила с собой.

Также вчера вечером появилась новость о еще одном эпизоде насилия над ребенком: мальчика 2017 года рождения избили другие воспитанники детсада в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949165-komissiya-proverit-detsady-v-almaty-posle-video-s-izbieniem-detey/