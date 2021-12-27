Хватала за волосы и била скалкой: избиение малышей в детсаду попало на видео в Алматы

Воспитатель хватает девочку за ухо. Кадр из видео: instagram.com/ilyasimus.tv

В Казнете появилось видео из детского сада, на котором воспитатель явно нарушает нормы профессиональной этики. В полиции уже проводят проверку по данному факту, передает корреспондент NUR.KZ.

Роликом поделился на своей странице в Instagram блогер Ильяс Нугуманов. Однако позже видео было удалено.

На кадрах можно разглядеть, как воспитатель сначала хватает детей за уши и волосы, а через какое-то время возвращается в аудиторию со скалкой. Блогер заявил, что после инцидента у одного из детей оказалась разбитой губа.

В полиции уже проводят проверку. В реестре расследований (ЕРДР) дело зарегистрировано по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ч. 2 ст. 140 УК).

"Материал уголовного дела находится в производстве УП Жетысуского района. В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесет ответственность", – сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в управление образования города. Там отметили, что в курсе этого инцидента, разъяснение пообещали дать позже.

Воспитатель со скалкой в руках. Кадр из видео: instagram.com/ilyasimus.tv

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948675-hvatala-za-volosy-i-bila-skalkoy-izbienie-malyshey-v-detsadu-popalo-na-video-v-almaty/