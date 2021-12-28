Еще один шокирующий случай избиения ребенка в детсаду произошел в Алматы

Избиение. Кадр из видео: t.me/ulysmediatg

Еще один шокирующий случай насилия над ребенком произошел в детском саду в Алматы. В данном эпизоде ребенка избили сами дети, воспитанники того же учреждения.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат города Алматы, вопиющий случай насилия произошел 24 декабря в детском саду №58 Ауэзовского района. Воспитанники детсада избили мальчика 2017 года рождения.

В этой связи в учреждении прошла служебная проверка.

"В результате за допущенные нарушения воспитатель группы и заведующая детским садом освобождены от занимаемых должностей.

За ослабление контроля в отношении руководителя отдела дошкольного воспитания и обучения и руководителя отдела образования Ауэзовского района применены дисциплинарные взыскания", - сказали в Управлении образования города Алматы.

В ведомстве также подчеркнули, что пострадавшему по согласованию с родителями оказывается психологическая поддержка, состояние ребенка удовлетворительное.

Напомним, что на днях в Сети появилось видео, в котором воспитательница одного из частных детсадов в Алматы избивает детей скалкой и таскает их за волосы.

Родители, узнав о произошедшем, пришли в ужас. Они потребовали лишить заведение лицензии. Уже сегодня стало известно о том, что воспитательница, которую обвинили в избиении детей, покончила жизнь самоубийством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949008-esche-odin-shokiruyuschiy-sluchay-izbieniya-rebenka-v-detsadu-proizoshel-v-almaty/