В Минобороны не поддержали инициативу разрешить чиновникам подрабатывать

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Заместитель министра обороны Дарын Туяков в кулуарах мажилиса высказался о планах Агентства по делам госслужбы разрешить чиновникам подрабатывать в свободное от работы время, передает корреспондент NUR.KZ.

Туяков заявил журналистам, что не поддерживает данную инициативу профильного ведомства.

"Госслужащий дал клятву, у него есть определенные обязательства. Я, честно говоря, не поддерживаю (эту инициативу - прим. ред.), потому что считаю, что госслужащие должны все свое время отдавать работе.

Мне сложно ответить на этот вопрос. У нас все-таки специфическая организация, министерство обороны. Я не могу сейчас отвечать за госслужащих, потому что работаю в оборонном ведомстве. У нас другие нормативы", - добавил он.

При этом Туяков упомянул, что сейчас государство оказывает хорошую поддержку военнослужащим.

"Думаю, что в настоящее время они неплохо зарабатывают, и это очень хорошая перспектива на будущее. Думаю, что воинская служба с каждым годом будет все почетнее и престижнее", - резюмировал он.

Напомним, что ранее глава Агентства по делам госслужбы сообщила о возможности внесения поправок в законы страны с тем, чтобы чиновники имели возможность подрабатывать в свободное от работы время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949005-v-minoborony-ne-podderzhali-initsiativu-razreshit-chinovnikam-podrabatyvat/