Абаев ответил на возмущения казахстанцев относительно госнаград к 30-летию независимости

Даурен Абаев. Кадр из видео: Facebook/Александр Трухачев

Первый заместитель главы Администрации президента Даурен Абаев прокомментировал возмущения казахстанцев относительно госнаград, приуроченных к 30-летию независимости - в Казнете обсуждалось, в этом году было присвоено слишком много госнаград, из-за чего их ценность могла "девальвироваться".

Журналист Александр Трухачев на своей странице в Facebook разместил новый выпуск программы "Открытый диалог с Дауреном Абаевым". В ходе выпуска первый заместитель главы Администрации президента Казахстана ответил на возмущения казахстанцев касательно госнаград, приуроченных к 30-летию независимости.

"Интернет продолжает обсуждать награды, медали, ордена и прочие поощрения, на которые в этом году госорганы не поскупились. Некоторые пользователи соцсетей стали говорить, что вручаемых наград стало слишком много, что они от этого начали "девальвироваться", что вообще это такой анахронизм, наследие прошлой эпохи, от которого нужно отказываться", - отметил Трухачев.

Абаев объяснил, для чего казахстанцам вручили награды и почему в этом году их действительно было больше, чем в прошлые годы.

"Все награды имеют разную степень достоинства. Это аргумент для "девальвации". Все-таки есть ордена и медали, которыми награждают буквально единицы, да и то не каждый год. Другое дело - юбилейные медали, которые на то и существуют, чтобы поощрить широкий круг деятелей в разных регионах и в разных сферах, который вносят весомый вклад в развитие нашей страны.

Просто представьте себе и попробуйте объяснить учителю с 30-летним стажем, который воспитал не одну сотню достойных граждан, что его медаль девальвирована и ничего не стоит. И таких учителей мы наградили сотни. Объясните это 126 кавалерам ордена "Еңбек Даңқы", которые всю жизнь проработали на предприятии или в сельском хозяйстве, или 133 ветеранам труда, или сотням врачей, которые продолжают борьбу с пандемией. Эти награды - дань общества и государства их огромному труду и заслугам.

Знаете, вопреки сложившемуся стереотипу, что среди награжденных много госслужащих, хочу сказать, что, по-моему, меньше 10% из всех людей, которые получили награды, это государственные служащие. Хотя они все тоже заслужили. Просто госслужащие всегда на виду, и поэтому, возможно, создается такое впечатление, что наградили только госслужащих. Но это не так. Еще раз повторюсь, менее 10%.

Я соглашусь с тем, что наград в этом году было больше, чем обычно. Но мы не каждый день отмечаем 30-летие независимости.

Ну и касательно анахронизма, хочу сказать, что, вопреки общепринятому мнению, практика награждения, присвоения почетных званий, орденов, медалей и прочее это не наша уникальная традиция, она имеет место во всем цивилизованном мире. Это делается для того, чтобы поощрять людей, ставить их в пример подрастающему поколению, культивировать ценности трудолюбия и верности долгу, патриотизма и служения обществу. Абсолютно ничего плохого в этой практике нет, наоборот, наверное", - высказал свое мнение Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947917-abaev-otvetil-na-vozmuscheniya-kazahstantsev-otnositelno-gosnagrad-k-30-letiyu-nezavisimosti/