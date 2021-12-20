Введут ли в Казахстане налог на роскошь, пояснил глава Минфина

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о введении в Казахстане налога на роскошь, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев сообщил, что перед тем как вводить такой налог, необходимо определиться с определением того, что такое "богатство" и "сверхбогатство".

Это, по его словам, нужно для того чтобы понять, с какой суммы данный налог в случае введения платить и в каком размере.

"У нас есть уполномоченный орган, который отвечает за политику налогово-таможенной политики. Это Министерство национальной экономики.

Да, этот вопрос 2-3 года назад рассматривался - налог на роскошь. Ну, будем и дальше прорабатывать этот вопрос. Пока актуальности в этом вопросе нет. Мы рассматривали, обсуждали, пока не внесли конкретные предложения", - сказал глава Минфина.

В конце ноября этого года стало известно, что в Минфине рассмотрят возможность введения налога на роскошь. Отметим, что данный вопрос поднимался в стране неоднократно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947561-vvedut-li-v-kazahstane-nalog-na-roskosh-poyasnil-glava-minfina/