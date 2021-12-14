"Какая воля у человека!": Назарбаев о спортсменке Марии Ауезовой, покорившей Эверест

Нурсултан Назарбаев и Мария Ауезова. Кадр из видео: Twitter / Айдос Укибай

Пресс-секретарь Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай поделился в своем Twitter-аккаунте видеороликом с мастером спорта по пауэрлифтингу, альпинисткой Марией Ауезовой, которая накануне получила награду из рук Елбасы.

Встреча Ауезовой и Елбасы состоялась вчера. Нурсултан Назарбаев вручил спортсменке государственную награду в честь юбилея независимости. В свою очередь Мария поблагодарила Елбасы за заботу и оказанную поддержку в осуществлении ее заветной мечты – приобретении бионических протезов.

"Мария, несмотря на то, что у нее ампутированы были обе ноги выше колена, совершила восхождение на Эверест. Девушка молодая, но каков высочайший дух человека, какая воля у человека!

Я ее поддержал. Молодец, Мария, ты являешься примером для молодежи!" - отметил Елбасы во время вручении награды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946852-kakaya-volya-u-cheloveka-nazarbaev-o-sportsmenke-marii-auezovoy-pokorivshey-everest-video/