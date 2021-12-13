Назарбаев встретился с альпинисткой Марией Ауезовой

Мария Ауезова и Нурсултан Назарбаев. Фото: Elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу, альпинисткой Марией Ауезовой, об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

В ходе встречи Мария Ауезова поблагодарила Елбасы за заботу и оказанную поддержку в осуществлении ее заветной мечты – приобретении бионических протезов.

В свою очередь Первый Президент Казахстана отметил упорство и целеустремленность спортсменки, которая несмотря на ограниченные возможности отважилась на покорение Эвереста.

– В свое время я покорил пик Абая. Я знаю, как это сложно. Вы проявили стойкость взойдя на Эверест. Вы – молодец. Такие примеры вдохновляют и воодушевляют, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Справочно:

В апреле 2021 года команда альпинистов вместе с Марией Ауезовой совершила успешный подъем на базовый лагерь Эвереста (5364 метра), и на гору Кала-Патхар (5640 метров). Восхитившись поступком альпинистки, которая без ног покорила Эверест, Елбасы в ходе 29-й сессии АНК пообещал помочь девушке с приобретением протезов.

При поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева М.Ауезовой были установлены бионические протезы и обеспечен курс адаптации под наблюдением специалистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946685-nazarbaev-vstretilsya-s-alpinistkoy-mariey-auezovoy/