СМИ: В Госдуме обсудят «языковой закон» Казахстана

Константин Затулин. Фото: duma.gov.ru

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что в парламенте России в скором времени могут обсудить отказ от обязательных вывесок, указателей и рекламы на русском языке в Казахстане.

«Реально это решение ведет к сокращению употребления русского языка. Мы знаем, к чему это приводит, в том числе в отношениях. Наверное, мы это обсудим в нашем комитете на следующей неделе», — сказал депутат.

Затулин добавил, что в России «никак не могут поприветствовать это решение», однако какой должна быть реакция Москвы — открытый вопрос.

«Мне кажется, здесь мы должны быть разумными, не обострять отношения, но при этом занять определенную позицию», — подчеркнул Затулин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и бывший председатель совета министров ДНР Александр Бородай, оценивая языковую политику казахских властей после отказа от вывесок на русском языке, заявил о схожести Казахстана с Украиной нулевых.

«Я вижу сходство современного Казахстана с Украиной нулевых. Мы продолжаем относиться к части наших бывших республик как к нашим естественным союзникам, а с течением времени это становится не так», — сказал Бородай.

Парламентарий также напомнил об уменьшении числа в этих республиках русскоговорящих и приверженцев русской культуры и менталитета.

Депутаты мажилиса Казахстана на заседании 9 декабря одобрили изменение законодательных актов по вопросам визуальной информации. Согласно новым правилам, в рекламе и вывесках теперь нужно использовать только казахский язык, а все остальные, включая русский, — при необходимости.

Вместе с тем, ранее первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев заявлял, что Казахстан не потерпит вмешательства других государств во внутренние дела страны из-за диаспор.

«При этом, требуя помощи қандасам за рубежом (в Китае – прим. ред.), некоторые граждане забывают о том, что в Казахстане также проживают представители более ста других национальностей. Многие из них тоже имеют свою историческую родину. Задумывался ли кто-нибудь о том, какая будет наша реакция в случае, если завтра другое государство выдвинет требование об отдельной защите прав граждан Казахстана, являющихся представителями другой национальности. Естественно, с учетом того что это граж­данин Казахстана, мы потребуем невмешательства во внутренние дела нашего государства», - говорится в его статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946630-smi-v-gosdume-obsudyat-yazykovoy-zakon-kazahstana/