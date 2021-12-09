Оскандалившиеся чиновники попросили снять с них наказания в Павлодарской области

Алия Ермекова, Самат Ибраев, Гульжан Кадырбаева. Фото: gov.kz

Сегодня на Совет по этике вынесли вопрос по досрочному снятию дисциплинарных взысканий с трех чиновников из Павлодарской области. В списке оказались заместитель акима Экибастуза, глава управления культуры, внутренней политики и развития языков Баянаульского района и аким Кундыкольского сельского округа, заставивший извиняться женщину за видео со снегом, передает корреспондент NUR.KZ.

Чиновники, по которым вопрос вынесли на Совет по этике, прославились на весь Казахстан благодаря своим поступкам.

Одним из них стал аким Кундыкольского сельского округа Баянаульского района Самат Ибраев, который в октябре записал на камеру извинения сельской жительницы за видео со снегом.

Женщина сняла природное явление и отправила родным. После ролик стал распространяться. К ней постучались в дверь чиновники из местного акимата. После скандала с извинениями глава сельского округа получил выговор.

"В соответствии с требованием правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих досрочное снятие дисциплинарного взыскания производится наложившим его уполномоченным лицом по согласованию с Советом по этике", - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам госслужбы по Павлодарской области.

Снять дисциплинарное взыскание попросили и в отношении главы отдела культуры Баянаульского района. Алия Ермекова в комментариях в соцсетях по видео об отдыхающих на берегу озера Жасыбай перешла на личности, даже назвав одного из пользователей "убогим существом". За это она получила строгий выговор.

Также рассмотрели дело по заместителю акима Экибастуза Гульжан Кадырбаевой. Она в конце августа получила дисциплинарное взыскание в виде замечания за общение с подчиненными в грубой форме и угрозы сокращения с должности.

По итогам сегодняшнего Совета по этике принято решение всем троим отказать в досрочном снятии дисциплинарных взысканий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946131-oskandalivshiesya-chinovniki-poprosili-snyat-s-nih-nakazaniya-v-pavlodarskoy-oblasti/